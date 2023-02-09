Минобороны: Система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в районе Херсона

Фото: Минобороны РФ

Российская система ПВО сбила в районе города Херсона самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Херсона сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, — сказал он.

Кроме того, уничтожено три пикапа, а также одна артиллерийская система М777 производства США. Также Вооруженные силы РФ ликвидировали четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Славянска, Авдеевки и Малиновки в ДНР и один — в районе Угледара, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

До этого российские военные засняли попадание целого пакета из 40 снарядов реактивной системы залпового огня «Град» по позициям украинской армии под Авдеевкой в ДНР. Для наблюдения за позициями ВСУ и фиксации последствий обстрела российские военные применили отечественный оптико-электронный комплекс «Ирония».