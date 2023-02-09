Российские военные показали попадание целого пакета РСЗО «Град» по позициям ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские военные засняли попадание целого пакета из 40 снарядов реактивной системы залпового огня «Град» по позициям украинской армии под городом Авдеевкой в Донецкой народной республике.

Огневое поражение украинским войскам нанесли в ночь на среду, 8 февраля.

Для наблюдения за позициями ВСУ и фиксации последствий обстрела российские военные применили отечественный оптико-электронный комплекс «Ирония», сообщает РИА Новости.

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Линию боевого соприкосновения нужно отодвигать вглубь на 150 километров в случае поставок Украине дальнобойных ракет. Об этом 8 февраля заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 километров. Поэтому риски большие, и необходимо действовать на упреждение.

3 февраля стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS.