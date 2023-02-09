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«Всего доброго»: Путин прокомментировал уход иностранных брендов из России

Никита Худяков
Экономика
«Всего доброго»: Путин прокомментировал уход иностранных брендов из России
Фото: Администрация президента РФ

Иностранные бренды, ушедшие из России, несут большие убытки. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».

— Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят, ну — всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор и решение, — сказал глава государства.

По его словам, западные компании сожалеют об уходе из страны. При этом Путин отметил, что отечественные производства «подхватывают эти направления». Он подчеркнул, что российские бренды могут завоевать международные рынки и стать предметом национальной гордости, передает сайт Кремля.

9 февраля британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, заявила о риске прекращения деятельности на территории России.

Отмечается, что компания предоставляет рабочие места для более чем трех тысяч человек. В прошлом году, согласно отчету, доля российского бизнеса в обороте группы составила 1,4 процента, а в чистой прибыли — 2 процента.

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