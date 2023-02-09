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Более 850 семей получили новое жилье в ТиНАО по реновации в 2022 году

Лала Манушакян

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 850 семей получили новое жилье в ТиНАО по реновации в 2022 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Новые квартиры по программе реновации в ТиНАО в 2022 году получили 860 московских семей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман в четверг, 9 февраля.

— В 2022 году новые равнозначные квартиры по программе реновации в Троицком и Новомосковском административных округах получили 860 семей, что в 2,8 раза превышает показатели 2021 года, когда москвичи заключили с департаментом городского имущества более 300 договоров, — отметил Гаман.

К переселению приступили жители 10 округов и поселений ТиНАО, специалисты ведомства предложили им жилье в шести новостройках. Договоры на равнозначные квартиры в них заключили почти 1,5 тысячи семей.

При этом новостройки включают в себя центры информирования по переселению, которые расположены на первых этажах. Там жители могут оформить документы или получить консультацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Гаман рассказал, что больше 1,7 тысячи семей из Северного административного округа Москвы получили в 2022 году новые равнозначные квартиры по программе реновации.

Новая Москва Жилье Максим Гаман Реновация
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