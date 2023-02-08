Более 1,7 тысячи семей оформили документы на жилье по реновации на севере Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Северный административный округ, Дмитровский район Карта всех событий

Более 1,7 тысячи семей из Северного административного округа Москвы (САО) получили в 2022 году новые равнозначные квартиры по программе реновации. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил министр правительства Москвы и глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— Всего свыше 1,7 тысячи семей оформили документы на новое равнозначное жилье. Больше всего новоселов в Дмитровском районе — 510 семей, в Западном Дегунине — 451. В Головинском и Бескудниковском районах подписано 381 и 220 документов, а в Коптеве — 139, — заявил он.

По словам Гамана, всего на данный момент в САО расселено 35 старых домов, жители еще 23 находятся в процессе переселения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что около 70 расселенных домов планируется демонтировать в Москве в рамках программы реновации в течение первого полугодия 2023 года. По его словам, дома будут разобраны по технологии умного сноса.

Также сообщалось, что более 15 домов расселили в Москве по программе реновации в январе. Новоселье отметили более трех тысяч москвичей. При этом дома старого фонда планируется демонтировать, а на их месте — возвести новостройки для участников следующих этапов программы реновации.