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Собянин: С 2010 года число занимающихся спортом жителей Москвы выросло в 2,6 раза

Евгений Жуков
Город
Собянин: С 2010 года число занимающихся спортом жителей Москвы выросло в 2,6 раза
Фото: Вечерняя Москва

Количество горожан, занимающихся спортом, выросло с 2010 года в 2,6 раза благодаря городским площадкам. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы продолжаем активно развивать спортивную инфраструктуру. С 2010 года благодаря появлению множества общедоступных спортивных площадок число занимающихся спортом горожан выросло в 2,6 раза — до 5,48 миллиона человек, — сказал глава города.

На сегодняшний день в столице действуют свыше 29 тысяч спортивных зон. Собянин также рассказал про основные задачи в сфере популяризации спорта на текущий год.

В качестве целей мэр назвал возведение 14 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых — Ледовый дворец «Кристалл» и Дворец спорта «Некрасовка».

Ко всему прочему в 2023-м запланирован запуск приложения «Московский спорт», благодаря которому москвичи смогут оперативно подобрать подходящие спортивные площадки, тренеров и не пропустить анонсы спортивных событий.

Основу спортивной инфраструктуры столицы составляют специализированные площадки и комплексы уличных тренажеров во дворах и парках. За прошлый год в Москве количество общедоступных спортивных зон было увеличено на 1,2 тысячи. Показатель, как уточняется, достиг отметки в 29 015 тематических локаций.

Более 24 тысяч спортивных зон находится в собственности города. Мэр также рассказал, что прошлом году в Москве состоялось более 20 тысяч мероприятий, включенных в Единый календарь физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий.

В их числе — 295 крупных турниров, включая чемпионат мира и этап Кубка мира по рукопашному бою, международный шахматный форум «Moscow Open» и многие другие спортивные состязания, написал Собянин в Telegram-канале.

Фото: Telegram / Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Сергей Собянин
Фото: Telegram / Сергей Собянин
2/4
Фото: Telegram / Сергей Собянин
Фото: Telegram / Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Сергей Собянин
Фото: Telegram / Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Сергей Собянин

До этого Собянин рассказал, что в прошлом году в Москве построили 21 спортивное сооружение, в том числе Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Также был реконструирован стадион «Москвич» в Текстильщиках.

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