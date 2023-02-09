Эксперты рассказали об административных штрафах для физических и юридических лиц

Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

В среду, 8 февраля, в сетевом эфире «Вечерней Москвы» прошел круглый стол на тему «Административные штрафы для физических и юридических лиц». Участниками дискуссии стали Евгения Клименко— заместитель руководителя, заместитель главного судебного пристава майор внутренней службы; Мария Спиридонова — начальник отделения, старший судебный пристав МОСП по ВАШ № 6 лейтенант внутренней службы, Арсен Нефед — первый заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок»; Елена Мясищева — заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок».

В ходе беседы сотрудники рассказали о деятельности ведомств и совместном взаимодействии; как россияне могут узнать о наличии задолженностей и оплатить имеющиеся штрафы.

Как пояснила Елена Мясищева, ГКУ «Организатор перевозок» обладает полным комплексом полномочий.

— Сотрудники могут возбуждать административные дела, вести административное расследование, выносить постановление и назначать штрафы за неправомерное поведение в транспорте, например, в случае неоплаты проезда или самовольной расклейки рекламных объявлений, — отметила она.

Если человеку был выписан штраф, в течение 10 дней он имеет возможность его обжаловать, в течение 60 дней он должен его оплатить. Если оплата не будет проведена, в дело вступают судебные приставы, осуществляющие принудительное исполнение судебных решений и постановлений.

При этом Елена Клименко отметила, что существует срок добровольного исполнения, который составляет пять дней. За это время гражданин может оплатить штраф через личный кабинет на госуслугах или через банк данных исполнительных производств.