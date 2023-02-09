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Около килограмма наркотиков изъяли у водителя Toyota Camry на МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
Около килограмма наркотиков изъяли у водителя Toyota Camry на МКАД
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, МКАД, 102-й километр Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД задержали в столице мужчину, в машине которого нашли почти килограмм героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 9 февраля.

По его словам, мужчину остановили на 102-м километре МКАД для проверки документов. Во время разговора с сотрудниками водитель Toyota Camry сильно нервничал, из-за чего было принято решение провести досмотр транспортного средства.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Под передним сиденьем автомобиля инспекторы обнаружили пакет с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в свертке находился героин, масса которого составила 993,5 грамма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одна история, связанная с запрещенными веществами, произошла в Подмосковье. Для проверки документов у водителя сотрудники ГИБДД остановили такси. Во время разговора с шофером пассажир занервничал, и его решили обыскать. В его рюкзаке полицейские обнаружили крупную партию наркотиков.

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