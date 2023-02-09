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Путин анонсировал создание нацпроекта по беспилотникам в России

Никита Худяков
Общество
Путин анонсировал создание нацпроекта по беспилотникам в России
Фото: Администрация президента РФ

Правительство России в ближайшее время создаст национальный проект по беспилотным системам. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».

— В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого — обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов и, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства, — сказал глава государства.

По его словам, весной пройдет совещание по этому поводу. В нем примут участие представители профильных ведомств, министерств и работающих в этой сфере компаний, сообщается на сайте Кремля.

До этого Путин прокомментировал уход иностранных брендов из России. По его словам, западные компании сожалеют об уходе из страны.

При этом глава государства отметил, что отечественные производства «подхватывают эти направления». Он подчеркнул, что российские бренды могут завоевать международные рынки и стать предметом национальной гордости.

Нацпроекты Россия Владимир Путин Беспилотники
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