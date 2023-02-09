В Музее Победы представят интерактивный спектакль «Дорогой дневник»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 10 февраля «Мамин театр» представит интерактивный спектакль «Дорогой дневник». Об этом сообщили в пресс-службе музея в четверг, 9 февраля.

Зрители «посмотрят» спектакль в повязке на глазах и смогут только ощущать запахи, трогать предметы и слушать. Постановка рассказывает о великих людях, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, добились успеха в культуре и спорте.

Главная героиня в ходе постановки случайно узнает о людях, которые смогли преодолеть проблемы со зрением и достигли успеха в этих сферах. Среди них — создатель рельефно-точечного шрифта для незрячих и слабовидящих людей Луи Брайль, американский джазовый музыкант Рэй Чарльз, биатлонист Николай Полухин, поэт Эдуард Асадов и художник Клод Моне.

Кроме того, спектакль является обладателем грантов благотворительных фондов «Искусство, наука и спорт» и «Планета добра», номинантом премии за доброту в искусстве «На благо мира» и победителем конкурса «Открытая сцена» Департамента культуры Москвы. Спектакль, как уточняется, начнется 10 февраля в 15:30.

До этого сообщалось, что музей «Главные оружейные реликвии армии» впервые отметит День защитника Отечества 23 февраля. Кроме того, филиал Музея Победы на Поклонной горе подготовил для своих гостей бесплатную праздничную программу, которая пройдет с 13:00 до 16:00.