День защитника Отечества отметят в Музее «Г.О.Р.А.»

Фото: Пресс-служба Музея победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей «Главные оружейные реликвии армии» впервые отметит День защитника Отечества 23 февраля. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

— 23 февраля вход в Музей «Г.О.Р.А.» будет свободным для всех мужчин, бесплатно посетить музей смогут и дети до 14 лет, — говорится в сообщении.

Кроме того, филиал Музея Победы на Поклонной горе подготовил для своих гостей бесплатную праздничную программу, которая пройдет с 13:00 до 16:00. В ходе музыкальной программы можно будет услышать композиции, посвященные Дню защитника Отечества. Также все желающие смогут поучаствовать в спортивных состязаний, мастер-классах по сборке-разборке оружия и соревнованиях в стрельбе из пневматических винтовок.

9 февраля состоялась межрегиональная конференция «Многоголосый мир друзей юнармейцев России», посвященная 80-летию окончания Сталинградской битвы. Командиры и координаторы юнармейских отрядов расскажут о героях Сталинградской битвы, а также о планах на 2023 год. Они покажут свои новые проекты, конкурсы, походы. Завершат конференцию творческие выступления юнармейцев.

10 февраля бесплатный концерт, приуроченный к 120-летию композитора Матвея Блантера, пройдет в столичном Музее Победы. В музее отметили, что по песням Блантера легко можно проследить почти всю историю СССР. В них ярко отразились самые значимые события.