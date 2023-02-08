Межрегиональная конференция юнармейцев пройдет в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет 9 февраля межрегиональную конференцию «Многоголосый мир друзей юнармейцев России», посвященную 80-летию окончания Сталинградской битвы. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 8 февраля, рассказали в пресс-службе музея.

На конференции выступят почетные гости: ветеран Великой Отечественной войны, юнга Северного флота Борис Давыдов, помощник заместителя начальника московского штаба движения «Юнармия», кавалер ордена Мужества Владимир Кайгородов, председатель Совета Ассоциации тверских землячеств, капитан первого ранга Сергей Спиридонов и другие.

Командиры и координаторы юнармейских отрядов расскажут о героях Сталинградской битвы, а также о планах на 2023 год. Они покажут свои новые проекты, конкурсы, походы. Завершат конференцию творческие выступления юнармейцев.

До этого сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Всего в экспозиции представлено около 200 документов, фотографий, плакатов, картин и фронтовых зарисовок.

Кроме того, стало известно, что в Музее Победы в Москве порядка двух тысяч человек приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской битвы. Студенты, школьники и ветераны возложили цветы к монументу в Зале Памяти и Скорби и присоединились к церемонии открытия выставки «Ледяная петля Сталинграда».