МИД России прокомментировал расстрел российских военнопленных на Украине

Фото: МИД РФ

Россия считает постыдным позицию молчания международных структур относительно недавнего расстрела российских военнопленных украинскими солдатами. Об этом в четверг, 9 февраля, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ в связи с появившейся в Сети видеозаписью очередной казни военных на Украине.

Во внешнеполитическом ведомстве подобные кадры назвали дополнительным свидетельством «вопиющих военных преступлений киевского режима».

— Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами, — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что очередной расстрел российских военнослужащих лежит на совести западных кураторов Киева. Ко всему прочему, в дипведомстве заявили, что военные преступления Киева будут расследованы и не останутся без наказания, передает официальный сайт МИД России.

До этого стало известно, что в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен расстрел военным Вооруженных сил Украины сдавшегося в плен российского солдата. На записи военный с автоматом спрашивает на украинском языке у пленного, из какого он подразделения, после чего, не получив ответа, стреляет в него.