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В Сети появилось видео с расстрелом ВСУ сдавшегося в плен российского солдата

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Сети появилось видео с расстрелом ВСУ сдавшегося в плен российского солдата
Фото: president.gov.ua

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен расстрел военным Вооруженных сил Украины сдавшегося в плен российского солдата. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил Telegram-канал RT.

На записи военный с автоматом по-украински спрашивает пленного, из какого он подразделения, после чего, не получив ответа, стреляет в него. В кадре видны еще двоих пленных, они тоже лежат на земле. Из разговора украинских военных следует, что у одного из них в руке граната.

Время и место, где было снято данное видео, не уточняется.

Пленный солдат ВСУ Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты, сообщил о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского. Это произошло 22 марта 2022 года в Мариуполе.

После проведения переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военных. Об этом 4 февраля сообщили в Министерстве обороны России. Уточняется, что среди освобожденных есть лица «чувствительной категории», обмен которых произошел благодаря посредничеству ОАЭ.

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