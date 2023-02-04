Минобороны сообщило о возвращении 63 российских пленных с Украины
Сюжет:Ситуация в Донбассе
После проведения переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военных. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в Минобороны РФ.
— В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.
На данный момент все военные уже находятся на территории России, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также они могут связаться с родственниками.
Уточняется, что среди освобожденных есть лица «чувствительной категории», обмен которых произошел благодаря посредничеству ОАЭ, пишет РИА Новости.
До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 35 на 35. Омбудсмен также опубликовала видео возвращения домой российских военнослужащих.
В конце сентября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.