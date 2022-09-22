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Пушилин подтвердил освобождение из плена Медведчука

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин подтвердил освобождение из плена Медведчука
Фото: Администрация президента РФ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

— Из плена был освобожден Виктор Медведчук, — заявил он.

Всего во время обмена пленными с украинской стороной были освобождены 56 человек, пять из них — военные Донбасса, уточнил Пушилин. Глава ДНР также рассказал, что Медведчук до задержания активно содействовал освобождению из украинского плена солдат республики, передает ТАСС.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в Россию в результате обмена пленными вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Он заявил, что политик был арестован СБУ, украинский лидер также опубликовал соответствующую фотографию и предложил обменять Медведчука на украинских пленных.

16 апреля Оксана Марченко, жена Медведчука, также обратилась к президенту России с просьбой об организации обмена ее супруга. Марченко добавила, что не верит в справедливое разбирательство в деле мужа. По ее словам, украинский политик дал согласие на обмен, если власти Украины и России смогут договориться.

Украина Обмен пленными Виктор Медведчук Денис Пушилин Россия
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