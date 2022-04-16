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Жена Медведчука обратилась к Путину с просьбой о помощи

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
Жена Медведчука обратилась к Путину с просьбой о помощи
Фото: vk/oksana.marchenko_personal

Оксана Марченко, жена политика Виктора Медведчука, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой об организации обмена ее супруга.

— Судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную и принципиальную открытую позицию, — сказала женщина.

Марченко добавила, что не верит в справедливое разбирательство в деле Медведчука. По ее словам, украинский политик дал согласие на обмен, если власти Украины и России смогут договориться. Она отметила, что в настоящее время ВСУ задержали тысячи людей из-за их позиции и попыток рассказать правду, передает РИА Новости.

18 марта украинский суд заочно арестовал главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Решение в отношении политика было принято Лычаковским судом Львова.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Он заявил, что политик был арестован СБУ, украинский лидер также опубликовал соответствующую фотографию.

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