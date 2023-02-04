Украинский пленный Кулык признался в расстреле восьми жителей в Мариуполе

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Пленный солдат ВСУ Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты, сообщил о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, который случился 22 марта 2022 года в Мариуполе.

— На заводе Ильича стоял дежурный наблюдатель подразделения. Он увидел группу людей и доложил старшему позиции, Колмачевскому. И он дал приказ стрелять. Открылся огонь с «Калашникова». Я попал в мужчину сорока лет, — рассказал он.

Кулык уточнил, что в группе были семь мужчин и одна женщина.

— Они упали и лежали еще двадцать минут, — добавил он, не уточнив, что дальше случилось с этими людьми.

Пленный рассказал, что он и его сослуживцы спросили у командира о причине стрельбы по мирному населению.

— Мы задавали вопрос старшему позиции: «Зачем открывался огонь?» Он ответил, что ему дали приказ, что это переодетые военные или корректировщики, — цитирует пленного РИА Новости.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал беседу командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова со взятым в плен солдатом ВСУ Владимиром Гаращенко. Он сообщил об отсутствии подготовки военнослужащих перед отправкой в зону боевых действий.