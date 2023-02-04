Кадыров сообщил, что ВСУ бросает своих солдат на произвол судьбы

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал беседу командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова со взятым в плен солдатом ВСУ Владимиром Гаращенко. Он сообщил об отсутствии подготовки военнослужащих перед отправкой в зону боевых действий.

Политик отметил, что приказы командования украинской армии абсурдны и «не имеют ничего общего с реальностью», а знаменитая «натовская подготовка» заключается в перетаскивании вещей с одного места на другое и рытье окопов.

— Очередной украинский военнослужащий пополнил длинный список пленных. Он не может толком вспомнить свое подразделение. По его словам, последние четыре дня он сидел в окопе, лишенный сна и отдыха. Мол, таков был приказ командования, — рассказал глава Чечни в Telegram-канале.

Из слов украинского пленного он сделал вывод, что командование ВСУ бросает своих солдат на произвол судьбы. Также Кадыров отметил, что рассказы пленного противоречат заявлениям пропаганды на Украине о быстром продвижении армии, успешном отражении атак и близком расположении к Москве.

— Один вопрос — в какой они реальности? А пока они размышляют над этим, мы продолжим добиваться реальных результатов, — заявил чеченский лидер.

3 февраля Кадыров рассказал, что спецназу «Ахмат» вместе со второй бригадой Народной милиции ЛНР удалось отбить важный стратегический опорный пункт возле села Веселого в Донецкой народной республике.