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Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» занял опорный пункт возле села Веселого в ДНР

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» занял опорный пункт возле села Веселого в ДНР
Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что спецназу «Ахмат» вместе со второй бригадой Народной милиции ЛНР удалось отбить важный стратегический опорный пункт возле села Веселого в ДНР. Об этом он в пятницу, 3 февраля, сообщил в своем Telegram-канале.

— После серии эффективных атак на противника им (российским военным — прим. «ВМ») удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое, — написал Кадыров.

По его словам, российские бойцы планируют продолжить наступление, так как находятся в более выгодном положении, чем ВСУ. Для этого военные обеспечены всем необходимым. Кроме того, Кадыров выразил искреннюю благодарность бойцам за смелую и эффективную работу.

Также сообщалось, что спецназ «Ахмат» уничтожил в районе населенного пункта Веселое в ДНР МТ-ЛБ иностранного производства. Глава Чечни назвал это «генеральной репетицией уничтожения» обещанных Украине немецких и американских танков Leopard и Abrams. Кадыров пообещал, что вся новая военная техника ВСУ будет успешно уничтожаться российской армией.

Украина Рамзан Кадыров Ахмат ДНР
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