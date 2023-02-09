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Женщина, жестоко убившая сожителя на юго-западе Москвы, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина, жестоко убившая сожителя на юго-западе Москвы, предстанет перед судом
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, Балаклавский проспект Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которая зарезала своего сожителя на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 9 февраля.

По ее словам, москвичку обвиняют по статье «Убийство». В ходе расследования сотрудники ведомства собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело было передано для направления в суд.

Убийство, о котором идет речь, произошло в ночь с 10 на 11 ноября в квартире жилого дома на Балаклавском проспекте. 30-летняя женщина поссорилась со своим сожителем и в ходе конфликта несколько раз ударила его в грудь ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Примечательно, что это не первое проявление опасной агрессии в адрес погибшего. Ранее подсудимая уже причиняла сожителю тяжкий вред здоровью и даже была осуждена по соответствующей статье.

Следственный комитет Москва Преступления Расследования Убийства
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