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Ханна и Пашу стали родителями во второй раз

Евгений Жуков
Общество
Ханна и Пашу стали родителями во второй раз
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Музыкальный продюсер Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) стали родителями во второй раз. Об этом знаменитости рассказали в своих социальных сетях.

— Это космос. К.К. 09.02.2023, — написала певица в своих соцсетях.

Пользователи Сети осыпали артистку и гендиректора компании Black Star поздравлениями и пожеланиями здоровья ребенку. Примечательно, что в комментариях к публикации отметились и многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них — Мари Краймбрери, Яна Рудковская, Карина Кросс, Тимур Сорокин и другие.

У супругов уже растет дочь Адриана, которой весной исполнится пять лет. К слову, до года супруги не показывали лицо наследницы, а также не озвучивали ее имя.

До этого стало известно, что экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова во второй раз стала мамой. Певица родила дочку. Родные и близкие, а также коллеги и подписчики звезды поспешили поздравить ее с радостным событием. Среди них была телеведущая Ксения Бородина, назвавшая дочку Орловой настоящей красавицей.

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