Фото: Youtube / FAMETIME TV

Известная российская телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова во второй раз стала мамой. Певица родила дочку. Счастливой новостью она поделилась в одной из своих социальных сетей.

— Привет, мир! Я — Аня. 6.02.2023, — написала в микроблоге Орлова.

Друзья, коллеги и подписчики певицы поспешили поздравить ее с радостным событием. Среди них была популярная российская телеведущая Ксения Бородина, назвавшая дочку Орловой настоящей красавицей.

В первый раз Орлова стала мамой в 2001 году. С отцом Артема Александром Кармановым у нее и сейчас теплые отношения. Как оказалось, бизнесмен стал многодетным папой.

Недавно стало известно, что Орловой приходится терпеть продолжающуюся травлю в Сети от хейтеров, которые не верят, что она сама вынашивает малыша.

О своей беременности Орлова рассказала поклонникам еще в сентябре. Она выложила видео, на котором виден ее округлившийся живот.

В 2021 году Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. По словам знаменитости, у супруга и ее сына от первого брака сложились прекрасные взаимоотношения.

Также, по ее словам, у возлюбленных не было медового месяца. Телеведущая также признавалась пользователям Сети, что понимает, какого это — потерять ребенка во время беременности.