Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ольга Орлова объяснила, почему устроила тайную свадьбу без медового месяца

Дарья Чентаева

Общество
Ольга Орлова объяснила, почему устроила тайную свадьбу без медового месяца
Фото: https://www.instagram.com/olgaorlova1311/

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что вышла замуж чуть больше двух лет назад — 27 сентября. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

— Посидели в ресторанчике напротив ЗАГСа. Это был понедельник, народу особо не было, и в ресторане мы били практически вдвоем. Так что все было очень тихо, спокойно, — поделилась с поклонниками телеведущая.

Также по ее словам, у возлюбленных не было медового месяца.

— У меня муж — трудоголик, — объясняет знаменитость.

По словам знаменитости, у супруга и ее сына от первого брака сложились прекрасные взаимоотношения.

— Я шла в полном комплекте со своим сыном, собаками и прочими моментами. Взять можно было только оптом, — добавила солистка музыкальной группы «Блестящие».

24 ноября сообщалось, что жители Санкт-Петербурга сыграли более 36 тысяч свадеб в 2021 году. Сообщается, что итоговое количество браков за год возрастет с учетом последних месяцев.

Читайте также:
Ольга Орлова Свадьбы Instagram
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте