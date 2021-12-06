Ольга Орлова объяснила, почему устроила тайную свадьбу без медового месяца

Фото: https://www.instagram.com/olgaorlova1311/

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что вышла замуж чуть больше двух лет назад — 27 сентября. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

— Посидели в ресторанчике напротив ЗАГСа. Это был понедельник, народу особо не было, и в ресторане мы били практически вдвоем. Так что все было очень тихо, спокойно, — поделилась с поклонниками телеведущая.

Также по ее словам, у возлюбленных не было медового месяца.

— У меня муж — трудоголик, — объясняет знаменитость.

По словам знаменитости, у супруга и ее сына от первого брака сложились прекрасные взаимоотношения.

— Я шла в полном комплекте со своим сыном, собаками и прочими моментами. Взять можно было только оптом, — добавила солистка музыкальной группы «Блестящие».

24 ноября сообщалось, что жители Санкт-Петербурга сыграли более 36 тысяч свадеб в 2021 году. Сообщается, что итоговое количество браков за год возрастет с учетом последних месяцев.