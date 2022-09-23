«Чудеса случаются»: певица Орлова намекнула на беременность

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Телеведущая и певица Ольга Орлова выложила видео, на котором виден ее округлившийся живот.

— Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь! — поделилась эмоциями артистка.

Многие поклонники сочли, что таким образом она намекнула на свою беременность. В связи с этим они поспешили поздравить ее с радостным событием: «Оля, какое событие! Рада за вас!»; «Какая ты красивая! И как умудрялась скрывать!»; «Боже, это радость! Здоровья вам!»; «Олечка, поздравляю тебя с мужем! Берегите друг друга!».

Телеведущая Ксения Бородина также поздравила подругу:

— Восхищаюсь тобой…Ты маленькая, но очень сильная.

В 2021 году Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. По словам знаменитости, у супруга и ее сына от первого брака сложились прекрасные взаимоотношения.

Также, по ее словам, у возлюбленных не было медового месяца. Телеведущая также признавалась пользователям Сети, что понимает, какого это — потерять ребенка во время беременности.