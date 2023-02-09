Сергей Собянин: Объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедший 2022 год в столице произвели в 6,6 раза больше одежды, чем годом ранее. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Такому подъему способствует как большой опыт наших производителей, так и уход с рынка ряда иностранных брендов. В Москве больше 200 предприятий легкой промышленности. С каждым годом их ассортимент расширяется. Помимо одежды, в городе выпускают обувь, ткани, аксессуары, — сказал глава города.

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По словам Собянина, в Москве все чаще появляются и новые категории узкоспециализированных товаров. Так, прошлом году компания «Ортомода» начала производить ортопедическую обувь из переработанного пластика для людей с деформацией стопы или сахарным диабетом.

Кроме того, ощутимую помощь производителям оказывает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин рассказал, что столичный бизнес успешно адаптировался к ситуации на фоне антироссийских санкций. Он отметил, что тревожные прогнозы не сбылись, а скорость приспособления предпринимателей удивила весь мир.