Сергей Собянин: Объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза
За прошедший 2022 год в столице произвели в 6,6 раза больше одежды, чем годом ранее. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Такому подъему способствует как большой опыт наших производителей, так и уход с рынка ряда иностранных брендов. В Москве больше 200 предприятий легкой промышленности. С каждым годом их ассортимент расширяется. Помимо одежды, в городе выпускают обувь, ткани, аксессуары, — сказал глава города.
По словам Собянина, в Москве все чаще появляются и новые категории узкоспециализированных товаров. Так, прошлом году компания «Ортомода» начала производить ортопедическую обувь из переработанного пластика для людей с деформацией стопы или сахарным диабетом.
Кроме того, ощутимую помощь производителям оказывает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, написал Собянин в Telegram-канале.
До этого Собянин рассказал, что столичный бизнес успешно адаптировался к ситуации на фоне антироссийских санкций. Он отметил, что тревожные прогнозы не сбылись, а скорость приспособления предпринимателей удивила весь мир.