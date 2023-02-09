Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин: Объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза

Евгений Белоусов
Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин: Объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедший 2022 год в столице произвели в 6,6 раза больше одежды, чем годом ранее. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Такому подъему способствует как большой опыт наших производителей, так и уход с рынка ряда иностранных брендов. В Москве больше 200 предприятий легкой промышленности. С каждым годом их ассортимент расширяется. Помимо одежды, в городе выпускают обувь, ткани, аксессуары, — сказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
1/5
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/5
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/5
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
4/5
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
5/5
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам Собянина, в Москве все чаще появляются и новые категории узкоспециализированных товаров. Так, прошлом году компания «Ортомода» начала производить ортопедическую обувь из переработанного пластика для людей с деформацией стопы или сахарным диабетом.

Кроме того, ощутимую помощь производителям оказывает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин рассказал, что столичный бизнес успешно адаптировался к ситуации на фоне антироссийских санкций. Он отметил, что тревожные прогнозы не сбылись, а скорость приспособления предпринимателей удивила весь мир.

Производство Одежда Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Восстание машин: чем может быть опасен искусственный интеллект

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Все мнения
О проекте