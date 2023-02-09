Ученый Пулинец рассказал, может ли Крым «поехать в сторону» из-за землетрясения в Турции

Фото: shutterstock

Ученые заявляют, что серия мощных землетрясений в Турции может спровоцировать изменения в направлении движения Евразийской тектонической плиты, на которой расположен Крым, вследствие чего он может «поехать» в сторону. «Вечерняя Москва» узнала у доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинеца, действительно ли турецкие землетрясения могут повлиять на российский полуостров.

По словам специалиста, землетрясения в Турции произошли далеко от границы с Крымом и поэтому не смогут сильно повлиять на его расположение и движение.

— Турция действительно находится близко к Крыму. Однако землетрясения были в восточной части страны, а это достаточно далеко от полуострова, как раз по границе Аравийской плиты. В Крыму могут быть слабые толчки. Тем не менее беспокоиться, что ситуация может как-то кардинально измениться, не стоит, — считает Пулинец.

Ученый отметил, что в Крыму бывают сильные землетрясения, но они происходят очень редко. Примерно раз в 60 лет. Их магнитуда составляет около 6,5.

Кроме того, в мире нет специалистов, которые могут сделать сейсмологический прогнозы в краткосрочной перспективе, подчеркнул специалист.

— К сожалению, не предскажут и не предупредят, потому что ни в одной стране мира нет системы краткосрочных прогнозов. Специалисты могут сказать, что в промежутке, равном пяти годам, может ожидаться землетрясение определенной интенсивности. Методы для краткосрочных прогнозов не получают практичного применения в мире, они не используются, — пояснил Пулинец.

Также ученый рассказал «ВМ», повлияло ли землетрясение в Турции на сейсмическую обстановку в мире. По его словам, крупное землетрясение активировало значительную часть той области, где находится его эпицентр. Афтершоки будут продолжаться еще долгое время, судя по их частоте и интенсивности.