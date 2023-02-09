«Разрыв земной коры»: повлияло ли землетрясение в Турции на сейсмическую обстановку в мире

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В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Оно стало самым мощным с 1939 года. Его магнитуда составила 7,7. На сегодняшний день число погибших уже превысило 16 тысяч человек, а пострадало более 64 тысяч. И эти цифры далеко не окончательные. Стихийное бедствие также затронуло Сирию и ряд других стран. После трагедии различные ученые стали выдвигать теории о начале значительных сейсмических изменений в ближневосточном регионе, а также о смещении Аравийской плиты. О том, к чему эти явления могут привести, «Вечерняя Москва» узнала у доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинеца.

Ситуация на Ближнем Востоке

По словам специалиста, землетрясения в Турции являются нормой и происходят постоянно, потому что на территории страны находится Анатолийский разлом.

— Турция априори является страной с высоким сейсмическим риском. Там находится Анатолийский разлом, который проходит через всю Турцию — от западных до восточных рубежей. Также вдоль Аравийской плиты есть еще один разлом. Там периодически бывают сильные землетрясения. Например, в 1999 году было очень сильное землетрясение в западной части Турции недалеко от Стамбула, — напомнил Пулинец.

Ученый отметил, что при наличии земного разлома землетрясения возникают по очереди в его разных частях. Тем не менее он считает, что это не принесет существенных изменений в ближневосточный регион.

— Землетрясения, если в земной коре есть разлом, по очереди возникают на разных частях этого разлома. Это нормальный сейсмический процесс. К сожалению, мы не можем предотвратить такие события. Однако никакого воздействия на весь Ближний Восток это не вызовет, — предположил специалист.

По его мнению, крупное землетрясение активировало значительную часть той области, где находится его эпицентр. Афтершоки будут продолжаться еще долгое время, судя по их частоте и интенсивности.

— В конечном итоге все успокоится и ситуация в регионе вернется в исходное положение. Я не вижу причин, которые вызовут какие-то изменения в ближневосточном регионе, — заверил Пулинец.

Сдвиг Аравийской плиты

Кроме того, собеседник «ВМ» опроверг информацию о сдвиге Аравийской плиты и распространении сейсмической активности на другие плиты. Ранее сейсмолог Анна Люсина заявила, что сейсмическая активность из-за смещения Аравийской плиты от Анатолийской на три метра распространится и на другие ее части.

— Аравийская плита не могла одномоментно сдвинуться на три метра. Это невозможно. На три метра сдвинулся лишь тот блок в регионе, где произошло землетрясение. Именно поэтому там упали дома. Если бы вся Аравийская плита сдвинулась на такое расстояние, то все страны, которые находятся на ней, полностью бы разрушились, — объяснил Пулинец.

В Турции произошел разрыв земной коры из-за землетрясения, отметил специалист. Именно он сдвинулся на три метра.

— Важно понимать, что тектонические плиты движутся на несколько сантиметров в год в разные стороны. Это их средняя скорость движения. Они могут столкнуться или оттолкнуться, но движение происходит непрерывно. В момент сильных землетрясений происходит разрыв земной коры. В Турции он составил 150 километров. На этой протяженности блок земной коры мог сдвинуться на три метра, но не более. Никакая Аравийская плита никуда не сдвигалась, — подчеркнул ученый.

Как отметил эксперт, существуют объективные методы контроля сейсмической активности. По всей земле расставлены датчики GPS, которые позволяют оценивать перемещения с точности до сантиметров и даже миллиметров.

— Если бы Аравийская плита действительно сдвинулась на три метра, то все геофизики подняли бы тревогу во всем мире, — заключил Пулинец.