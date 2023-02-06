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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года. Об этом в понедельник, 6 февраля, он рассказал в прямом эфире телеканала TRTHaber.

— По последним данным, магнитуда землетрясения составила 7,7. Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года, — сказал Эрдоган.

В 1939 году произошло землетрясение магнитудой 7,8 в городе Эрзинджан. Тогда случился сдвиг с горизонтальным смещением до 3,7 метра в районе Северо-Анатолийского разлома протяженностью 360 километров. В ходе стихийного бедствия погибло почти 33 тысячи человек, около 100 тысяч были ранены.

В ночь на понедельник, 6 февраля, в Турции произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8. О том, что известно о землетрясении в Турции к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Стихийное бедствие также затронуло Сирию. Количество жертв в республике на данный момент составляет 248 человек, еще 700 пострадали.