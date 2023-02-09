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Более 50 тысяч «квадратов» соцобъектов в Москве поставили на учет с декабря

Евгений Белоусов
Город
Более 50 тысяч «квадратов» соцобъектов в Москве поставили на учет с декабря
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Управлением Росреестра по Москве в рамках системной работы штабов по обеспечению ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства с декабря 2022 года по январь 2023-го поставлено на кадастровый учет более 50 тысяч квадратных метров социальных объектов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Благодаря организованному взаимодействию в рамках штабов мы проводим направленную работу по каждому входящему объекту, анализируя и детально прорабатывая техническую документацию, — сказал глава столичного управления ведомства Игорь Майданов.

Он добавил, что на учет поставлены такие социально значимые объекты, как трамплин и кресельная канатная дорога спортивного комплекса «Воробьевы горы», скоропомощный стационарный комплекс с вертолетной площадкой для НИИ СП имени Склифосовского, корпус МГТУ имени Баумана и другие, отмечается на сайте Росреестра.

До этого Майданов сообщил, что почти 400 видеоконсультаций провели эксперты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с сентября 2022 года.

При этом специалисты управления во время видеоконсультаций могут ответить на интересующие вопросы, а также отправить запрос на получение необходимых документов для разрешения спорных ситуаций.

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