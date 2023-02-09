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МИД Нидерландов рассказал о вызове посла России в связи с делом MH17

Евгений Жуков
В мире
МИД Нидерландов рассказал о вызове посла России в связи с делом MH17
Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Нидерландов вызывало российского посла Александра Шульгина из-за новых обстоятельств в расследовании дела о крушении малайзийского Boeing 777 в июле 2014 года на территории Донбасса. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Премьер-министр страны Марк Рютте пояснил, что причиной вызова посла стали последние заявления Совместной следственной группы по MH17.

Шульгина попросили явиться в дипведомство и дать «письменные и устные объяснения» по этой теме. Отмечается, что некоторые голландские депутаты выступили с предложением о высылке посла из страны.

Рютте же заявил, что не находит в этом решении рационального зерна, поскольку Россия поступит аналогично с их послом. При этом голландский премьер подчеркнул, что хочет оставить каналы связи с Россией открытыми, отмечает НТК.

Накануне стало известно, что прокуратура Нидерландов заявило о причастности российского правительства к крушению малайзийского Boeing рейса MH17, разбившегося на востоке Украины.

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