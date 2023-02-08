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Прокуратура Нидерландов: Следствие считает, что власти России причастны к крушению MH17

Евгений Жуков
В мире
Прокуратура Нидерландов: Следствие считает, что власти России причастны к крушению MH17
Фото: Pixabay

Прокуратура Нидерландов утверждает, что российское руководство причастно к крушению малайзийского Boeing рейса MH17, разбившегося на территории Донбасса в 2014 году. Об этом стало известно в среду, 8 февраля.

Следствие считает, что власти России были причастны к принятию решения о передаче Донецкой народной республике зенитно-ракетного комплекса «Бук». Несмотря на это в докладе подчеркивается, что доказательной базы в любом случае недостаточно для возбуждения уголовного дела по этому поводу, передает РИА Новости.

Напомним, что в ноябре прошлого года Гаагский суд признал Игоря Гиркина (Стрелкова) виновным по делу о крушении рейса MH17. По словам судьи Хендрика Стейнхейса, прокуратура тогда смогла доказать не только его вину, но и вину его подчиненных, а именно Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Несмотря на это судья своим решением оправдал еще одного подозреваемого — Олега Пулатова.

Позднее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали данное решение суда, сказав, что в основе подобного вывода лежал политический заказ о причастности России к названной трагедии.

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