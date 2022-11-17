МИД России прокомментировал решение суда по MH17

Фото: МИД РФ

Решение суда по делу о крушении самолета MH17 на востоке Украины в 2014 году свидетельствует о том, что в основе лежал политический заказ о причастности Москвы. Об этом заявили в пресс-службе МИД России в четверг, 17 ноября.

— Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии, — говорится в сообщении.

Данное решение суда может стать самым скандальным в истории судопроизводства. По данным ведомства, Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия. Вместо этого решение было принято на основе текущей политической обстановки, что вызывает сожаление со стороны Москвы, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что Гаагский суд признал Игоря Гиркина (Стрелкова) виновным по делу о крушении рейса MH17. По словам судьи Хендрика Стейнхейса, прокуратура смогла доказать не только вину, но и подчиненных: Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Однако суд своим рещением оправдал Олега Пулатова.

После этого первый уполномоченный РФ при ЕСПЧ Павел Лаптев заявил, что Россия не обязана выполнять решение Гаагского суда. По его словам, по данному вопросу сегодня не существует международного актка.