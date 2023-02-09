ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 98-м километре МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, МКАД, 98-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 98-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 9 февраля.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия незначительно затруднено, — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

9 февраля на внешней стороне 28-го километра МКАД произошла массовая авария. Несколько автомобилей столкнулись перед развязкой с Липецкой улицей.

На месте происшествия работали оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.