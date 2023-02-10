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Эксперт Кофанов рассказал, как длинные выходные в феврале отразятся на зарплате россиян

Рафаэль Залян

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Финансы
Эксперт Кофанов рассказал, как длинные выходные в феврале отразятся на зарплате россиян
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В феврале россиян, трудящихся на официальной работе, ожидает четыре выходных дня в честь Дня защитника отечества. Жители страны будут отдыхать с 23-го по 26-е число. Кроме того, февраль сам по себе короткий месяц — в этом году в нем всего 18 рабочих дней. «Вечерняя Москва» выяснила у эксперта, как длинные выходные повлияют на зарплату россиян.

По словам эксперта в области трудового права Дмитрия Кофанова, зарплата работников, которые получают оклад, не будет уменьшена из-за короткого месяца. Небольшое количество рабочих дней в феврале означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет выше — в сравнении с остальными месяцами, где рабочих дней больше.

Следовательно, уходить в отпуск в феврале невыгодно, предупредил специалист. Кофанов напомнил, что общая норма статьи 112 Трудового кодекса РФ сообщает, что наличие дополнительных праздничных дней в месяце не должно повлиять на размер заработной платы.

— Возьмем январь: несмотря на длительные праздничные дни, которые были, размер оклада, прописанный в трудовом договоре, работники получили полностью, — пояснил Кофанов.

Тем же гражданам, чей рабочий график предполагает смену в праздничный день, например, 23 февраля, согласно статье 153 Трудового кодекса «Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни», работа в праздничный день предполагает двойную оплату или оплату в одинарном размере, но с предоставлением дополнительного дня отдыха, добавил спикер. Следовательно, у первых зарплата за февраль увеличится, заключил Кофанов.

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