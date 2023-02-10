Американский адмирал заявил об угрозе для США развития инфраструктуры РФ и Китая в Арктике

Фото: Минобороны РФ

Развитие Россией и Китаем собственной инфраструктуры в Арктике повышает вероятность того, что Северная Америка может оказаться под угрозой. Таким утверждением поделился в четверг, 9 февраля, глава Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

По его словам, за последние 10 лет Москва значительно укрепила свои военные возможности в регионе, а Пекин проявляет все больше намерений по увеличению своего влияния в Арктике, в том числе через инициативу по созданию «Полярного шелкового пути», который соединит Китай и Европу через Арктику.

— Они расширяют и развивают инфраструктуру региона, что повышает вероятность того, что Северная Америка окажется под угрозой, — подчеркнул адмирал.

Кодл кроме того заявил, что РФ и КНР якобы «пытаются милитаризировать Арктику» и «намерены ущемлять свободу судоходства Северного морского пути». В связи с этим он указал, что США вместе с союзниками в последние годы увеличили число военных учений в Северной Атлантике, а также работу по защите своего континента в арктических условиях, пишет ТАСС.

В конце января стало известно, что Национальная гвардия Соединенных Штатов готовится к возможным конфликтам с РФ и КНР в Арктике, в том числе в случае военного столкновения России и Китая с союзниками США по НАТО.