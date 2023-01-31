Military Times: Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с РФ и КНР в Арктике

Фото: Unsplash

Национальная гвардия Соединенных Штатов готовится к возможным конфликтам с РФ и КНР в Арктике, в том числе в случае военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

— Национальная гвардия готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем. В Арктике также действуют такие страны-союзники по НАТО, как Норвегия, которых США будут обязаны поддержать в случае конфронтации, — говорится в статье издания Military Times.

Сообщается, что в январе нацгвардия провела военные учения «Северный удар», которые прошли на севере штата Мичиган в США с целью проверки навыков в условиях холода.

— Главным фокусом испытаний была полевая артиллерия, члены 20-й группы специальных сил работали вместе с корректировщиками огня и инженерным взводом, который помогал в строительстве временных мест огневой поддержки и поддержании дорог, — написано в материале.

В учениях также участвовали силы специального назначения Латвии.

Планируется, что Россия, ЮАР и Китай проведут совместные военно-морские учения — такая возможность вызвала ярость у стран западного мира. Об этом пишет французское издание L'Opinion.