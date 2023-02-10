Названы пять имен самых мудрых женщин

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Эксперты утверждают, что имя влияет не только на судьбу человека, но и на его характер. О том, обладательницы каких имен считаются самыми мудрыми, «Вечерней Москве» рассказала таролог Галина Янко.

Анастасия

Поскольку Анастасии — существа очень социально активные, они создают положительный образ себя, демонстрируя свой интеллект. Они любят опираться на собственный опыт, чтобы убедить других принять их мнения и убеждения. Желая обзавестись единомышленниками и укрепить свой авторитет, они часто делятся с окружающими советами, которые оказываются очень полезны, и нередко обретают репутацию мудрейших девушек в коллективе.

Вероника

Это имя очень гордых и уверенных в себе девушек, которые привыкли работать над собой и не допустят, чтобы их репутация хоть в чем-то была несовершенна. Чтобы сохранить свое превосходство, они не прочь похвастаться своим интеллектом перед широкой публикой. Они пользуются своим острым умом и сообразительностью для продвижения своих интересов и выставляют их напоказ, чтобы другие заслуженно воспринимали их как умниц.

Марина

Марины, как правило, общительные, жизнерадостные экстраверты, завоевывающие восхищение и внимание всех, с кем они вступают в контакт. Чтобы поддержать репутацию, они часто демонстрируют свои знания. Они вступают в интеллектуальные беседы в присутствии людей, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и держаться в центре внимания.

Валерия

Обладательницы этого красивого имени склонны оценивать практически все. Эти девушки не пожалеют усилий, чтобы продемонстрировать свой интеллект и привлечь внимание к себе именно своим умом, даже если располагают шикарной внешностью. Если обладательница этого имени считает себя умной, она, несомненно, будет демонстрировать это, а не скрывать и «косить под дурочку», чтобы добиться желаемого.

Елизавета

Елизавета — перфекционистка, которая преуспевает в академических и коммуникационных вопросах. Практический интеллект этого имени не имеет себе равных. Лиза обладает острым, пытливым умом и сильной трудовой этикой. Это делает ее той, к кому подружки всегда приходят за советом, а на работе уважают ее мнение. Елизавета любит быть полезной людям и получает огромное удовольствие, решая проблемы, которых другие могут избегать. Для них нет неразрешимых загадок.