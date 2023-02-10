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TMZ: Родственники Бритни Спирс переживают, что певица может умереть

Егор Провоторов
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TMZ: Родственники Бритни Спирс переживают, что певица может умереть
Фото: shutterstock

Родственники популярной американской певицы Бритни Спирс опасаются за ее жизнь. По мнению родных, артистка может скоро умереть.

Особенное беспокойство вызывает поведение поп-дивы, которое граничит с сумасшествием. По словам родственников, знаменитости прописаны различные лекарства, употреблять которые она должна обязательно.

Однако певица употребляет некие препараты, «возбуждающие ее», игнорируя прием лекарств, которые нужны для стабилизации психического состояния. Родные артистки переживают, что это все может плохо кончиться.

Именно из-за приема препаратов Спирс постоянно ведет себя неадекватно. В последнее время в соцсетях все чаще появляются кадры, на которых Бритни Спирс ведет себя как настоящая сумасшедшая, пишет портал TMZ.

В конце января Бритни Спирс сменила имя. Об этом она рассказала на личной странице в социальных сетях. Знаменитость поделилась новым фото, где изображен Марс, и написала, что теперь ее зовут River Red (Река Красная — прим.«ВМ»). Артистка уже изменила никнейм в социальных сетях.

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