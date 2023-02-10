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Таролог Янко предсказала скорый разрыв паре Бондарчука и Андреевой

Егор Провоторов
Общество
Таролог Янко предсказала скорый разрыв паре Бондарчука и Андреевой
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Таролог Галина Янко выдала неутешительный прогноз паре известного российского режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Бондарчук пришел на премьеру фильма «Фишер» в одиночестве, без супруги. В последний раз пару видели вместе на мероприятии еще летом прошлого года. Отсутствие совместных выходов заставило фанатов думать о том, что отношения знаменитостей переживают не самые лучшие времена.

Таролог уверена в серьезности кризиса в семье между постановщиком и артисткой. Янко настаивает, что чувства Бондарчука и Андреевой остыли, а на развод супруги не решаются лишь из-за сына Ивана, которому чуть больше года.

По мнению специалиста, Паулина Андреева стала «чужой женщиной» для своего мужа, поэтому таролог не видит у пары совместного будущего. При этом Янко отметила, что через два года Бондарчук встретит свою настоящую любовь и женится вновь. Специалист даже пророчит режиссеру венчание — настолько сильной будет новая привязанность.

Галина Янко в интервью порталу 7Дней.ру отметила, что в карьере у Бондарчука проблем пока не предвидится. Однако она призвала режиссера проявлять повышенную бдительность в путешествиях.

В конце декабря Андреева рассказала, что не любит делать фото с поклонниками на улице. Однако артистка заметила, что из этого правила у нее есть исключения — она никогда не отказывает детям.

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