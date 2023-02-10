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Замглавы МИД РФ Грушко указал на абсолютную несамостоятельность Евросоюза

Егор Провоторов
В мире
Замглавы МИД РФ Грушко указал на абсолютную несамостоятельность Евросоюза
Фото: shutterstock

Поведение Брюсселя является иррациональным, поскольку своей антироссийской политикой Евросоюз наносит значительный ущерб своей собственной экономике. Также он подрывает свой промышленный потенциал и только способствует нарастанию экономических и социальных проблем, включая небывалый рост инфляции и сокращение ВВП. Таким мнением поделился замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, главным выводом, сделанным ведомством из отношений Москвы и Брюсселя, является то, что ЕС «абсолютно несамостоятелен» в том, что касается важных решений. Примеров этому он назвал множество.

— Приведу лишь два: страны ЕС проявили необъяснимую безмятежность, когда США приняли решение о выходе из ДРСМД, будто речь не идет о ключевой гарантии европейской безопасности, и полное безволие в истории с подрывом «Северного потока – 2», — подчеркнул Грушко в интервью «Известиям».

Дипломат отметил, что, как следствие, ЕС перестал быть надежным партнером. При этом замглавы МИД РФ признал, что регулярные контакты с Брюсселям по климату, здравоохранению, лимату, научно-образовательной сфере, вопросам ветеринарного и фитосанитарного контроля, рыболовства и некоторым аспектам торгового и энергетического сотрудничества продолжаются.

В конце декабря еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что Евросоюз достиг потолка по введению санкций в отношении России.

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