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Песню Слепакова убрали из вступления сериала «Домашний арест»

Егор Провоторов
Общество
Песню Слепакова убрали из вступления сериала «Домашний арест»
Фото: Youtube / Masters Of Taste

Песня в исполнении музыканта и телепродюсера Семена Слепакова пропала из вступительной заставки сериала «Домашний арест», который выходит на телеканале ТНТ.

Бывший резидент шоу Comedy Club является сценаристом и главным продюсером вышеуказанного сериала. До этого композиция «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым» звучала перед началом каждой серии. Сейчас же показывается сокращенная заставка уже без музыкального сопровождения. При этом из титров фамилию артиста убирать не стали, пишет РБК.

С самого начала спецоперации РФ на Украине открыто критикует российское правительство. С регулярностью знаменитый артист привлекает к себе внимание провокационными песнями. Так, последняя композиция барда «Баю-бай» вызвала волну общественного негодования в России.

Фонд защиты национального исторического наследия в конце января обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Слепакова из-за вышеуказанной песни, которая дискредитирует Вооруженные силы России.

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