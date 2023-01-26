Уголовное дело может быть возбуждено в отношении Семена Слепакова

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении продюсера и музыканта Семена Слепакова из-за его песни, которая дискредитирует Вооруженные силы России.

В среду, 25 января, фонд обратился в Минюст с инициативой о внесении артиста в реестр иностранных агентов. Поводом к этому послужила опубликованная в соцсетях песня в исполнении Слепакова. В организации заявили, что смысл стихов этой композиции дискредитирует ВС РФ, пишет ТАСС.

Кроме того, документ по аналогичным основаниям был направлен на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко, сообщил директор фонда Александр Карабанов.

В своем микроблоге Слепаков накануне опубликовал песню от лица матери, сын которой погиб в ходе боевых действий. После этого российский сенатор Константин Долгов призвал лишить шоумена российского паспорта за дискредитацию Вооруженных сил России.

Продюсер покинул Россию из-за ситуации на Украине. В настоящее время он находится на территории Израиля. В сентябре 2022 года помощница Семена Слепакова подтвердила, что комик находится не в России. По ее словам, с ним все хорошо.