ДТП со смертельным исходом произошло на Ленинградском шоссе

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, Ленинградское шоссе, 112/1 Карта всех событий

Легковушка и два грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе в районе дома 112. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области осуществляется по двум из пяти полос, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Дептранс.Оперативно

В дальнейшем стало известно, что в результате ДТП погиб водитель грузового автомобиля «Газель». Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами различной степени тяжести, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Накануне на внешней стороне 98-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.