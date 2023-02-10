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ДТП со смертельным исходом произошло на Ленинградском шоссе

Араз Салехов
Происшествия
ДТП со смертельным исходом произошло на Ленинградском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Ленинградское шоссе, 112/1 Карта всех событий

Легковушка и два грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе в районе дома 112. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области осуществляется по двум из пяти полос, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс.Оперативно

В дальнейшем стало известно, что в результате ДТП погиб водитель грузового автомобиля «Газель». Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами различной степени тяжести, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Накануне на внешней стороне 98-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

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