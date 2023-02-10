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Приметы и советы

Схема движения транспорта временно изменится на некоторых улицах в ЮАО Москвы

Араз Салехов
Город
Схема движения транспорта временно изменится на некоторых улицах в ЮАО Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Проектируемый проезд № 4062 Карта всех событий

Временно перекроют движение транспорта на нескольких участках на юге столицы. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— С 22:00 10 февраля до 04:00 11 февраля в связи с проведением киносъемок будет закрыт участок Проектируемого проезда № 4062 от дома 23, строения 430 по Автозаводской улице до пересечения с улицей Мустая Карима, — говорится в сообщении.

Также в период с 11 февраля до 30 июня перекроют одну – четыре полосы (в зависимости от периода) на некоторых участках Каширского шоссе из-за строительных работ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, с 1 февраля на нескольких участках Иртышского проезда будут закрывать для транспорта по одной полосе в связи с реконструкцией инженерных сетей. Движение будет ограничено до 15 апреля.

С 28 февраля дорожную разметку изменят на Тестовской улице в районе международного делового центра «Москва Сити». Так, водители во время прямого движения в сторону 1-го Красногвардейского проезда регулярно сталкивались с посторонним автотранспортом, приводя к совершению небезопасных маневров.

Транспорт Москва Южный административный округ (ЮАО)
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