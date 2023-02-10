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Около 300 подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве за десять лет

Василий Плиткин
Город
Около 300 подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали в Москве за десять лет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Почти 300 подземных пешеходных переходов капитально отремонтировали за десять лет специалисты Комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил в пятницу, 10 февраля, заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

По его словам, это позволило сделать переходы более комфортными и безопасными.

— На всех объектах заменили старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, обновили напольное покрытие, ступени и переходные площадки, — рассказал заммэра.

Он добавил, что специалисты привели в порядок системы электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, а лестничные сходы и пандусы оборудовали системами обогрева.

Бирюков пояснил, что ремонт подземных переходов был необходим из-за частичного разрушения и износа ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительного состояния инженерных коммуникаций.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что наиболее масштабные работы были проделаны в переходах на Зацепском Валу и улице Коровий Вал, площадь каждого сооружения составляет порядка трех тысяч квадратных метров.

До этого Бирюков рассказал, что капитальный ремонт корпуса № 20 Боткинской больницы завершен почти на 60 процентов.

Петр Бирюков Благоустройство Капитальный ремонт
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