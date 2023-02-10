Собянин рассказал о планах по благоустройству поймы реки Жужи

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, река Жужа Карта всех событий

В этом году специалисты будут вести работы по благоустройству на юге столицы в пойме реки Жужи. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В планы по благоустройству входит проект на юге Москвы, который охватывает пойму реки Жужи, сквер вдоль улицы Академика Миллионщикова, территорию «Вишневый сад» и прилегающие дворы, — рассказал глава города.

В частности, планируется расчистить заброшенное русло реки, создать прогулочный маршрут с местами для отдыха, оборудовать пешеходный мостик, организовать спортивную зону и открыть игровые площадки, написал Собянин в своем блоге.

5 февраля мэр сообщил о ходе благоустройства парка «Яуза». По его словам, за эту зиму столичный парк посетило уже более 450 тысяч человек. В этом году, отметил глава города, в парке «Яуза» собираются благоустроить участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.

4 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в этом году состоится реконструкция 11 столичных прудов, среди которых Бехтеревские Верхний и Нижний пруды, Алтуфьевский пруд, Лианозовские Средний и Нижний пруды и комплекс прудов в Лефортовском парке.