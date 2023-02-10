Сергунина: Московскому музею-заповеднику «Коломенское» исполняется 100 лет

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Коломенское»

Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

Музею-заповеднику «Коломенское» исполняется 100 лет. События, приуроченные к юбилею, пройдут в течение всего года. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В музее-заповеднике можно увидеть множество памятников русского зодчества, в том числе объект всемирного наследия ЮНЕСКО — церковь Вознесения. Эти места связаны с именами Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра Великого, — сказала представитель мэрии.

Комплекс является популярным среди туристов и жителей Москвы и в настоящее время, добавила Сергунина. К знаменательной дате подготовлены познавательная и культурная программы.

1/3 Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Коломенское» 2/3 Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Коломенское» 3/3 Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Коломенское»

Все желающие могут посетить выставки, присоединиться к экскурсиям, принять участие в мастер-классах, а также посмотреть уличные спектакли.

Всего запланировано 39 выставок, главной из них станет «Коломенское. Шедевры коллекции». Экспозиция в одном из музейных пространств — залах Сытного двора — представит лучшие предметы из фондов, насчитывающих более 170 тысяч экспонатов от эпохи неолита до XXI века.

Непосредственно основанию музея посвящена выставка «10 дней из жизни музея-заповедника «Коломенское», в которой один день — это одно десятилетие истории площадки.

В теплое время года посетителей парка ждут три новые тематические экскурсии: «Знакомьтесь: Коломенское», «Коломенское: как все начиналось» и «Путешествуем на велосипедах. 100-летию музея посвящается». Кроме того, в сувенирных лавках можно будет познакомиться с юбилейным двухтомным изданием «Коломенское-100».

До этого Сергунина рассказала, что на ВДНХ в честь 100-летнего юбилея Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки подготовили культурно-историческую программу под названием «ВДНХ в отражении времени», которая будет главной на протяжении всего 2023 года. Так, в летнее время на ВДНХ состоится фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов».