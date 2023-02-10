Маргарита Грачева поддержала Костомарова, которому грозит ампутация пальцев рук

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В СМИ появились сообщения, что фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать пальцы рук. Телеведущая Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил обе руки, в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» выразила поддержку спортсмену.

Она отметила, что потеря любой части тела — это очень сложное жизненное испытание, но все преодолимо.

— Жизнь на этом не заканчивается. Помню, у меня самый сложный период был, когда я выписалась из больницы и начала стараться все делать самостоятельно. Меня больше всего раздражало, когда приходили и говорили: «Все будет хорошо». Это стандартная фраза, но как раньше точно не будет, — отметила она.

Грачева добавила, что Костомарову предстоит учиться жить по-новому. В этом могут помочь примеры других людей, которые несмотря на проблемы со здоровьем, смогли добиться многого.

Фигурист Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. В настоящее время его состояние остается тяжелым, передает ФАН.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», почему у Костомарова прогрессирует некроз верхних конечностей.