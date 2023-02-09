Почему у Костомарова прогрессирует некроз верхних конечностей

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Развитие сепсиса на верхних конечностях — это процесс, при котором прекращается жизнедеятельность тканей, клеток и внутренних органов. И восстановить работу этих частей тела крайне тяжело, поэтому врачам приходится ампутировать отмирающие участки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина, комментируя новую информацию об ухудшении состояния российского фигуриста Романа Костомарова.

По данным СМИ, из-за сепсиса состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду остается тяжелым. У фигуриста прогрессирует некроз верхних конечностей, он не может согнуть пальцы.

Что касается случая с Костомаровым, врач отметила, что при прогрессировании некроза фигуристу могут ампутировать пальцы на руках.

— Если некроз продолжит прогрессировать, то ему могут ампутировать пальцы или даже руку. Но даже в этом случае шансы на выживание имеются. Для более точного прогноза нужно знать детали лечения и ознакомиться с клинической картиной, — пояснила Мескина.

Медик подчеркнула, что после ампутации любых конечностей качество жизни, безусловно, ухудшится, но зато это шанс спасти жизнь человеку.

— Ампутация конечностей — это, конечно, крайняя мера, но и после нее жизнь продолжается, устанавливаются протезы и иные стимуляторы, — считает врач.

По словам собеседницы «ВМ», во время некроза происходят тромботические изменения и микроциркуляторные нарушения. Все это в итоге приводит к ампутации пальцев на руках или ногах, а в отдельных случаях даже к ампутации целой стопы, если степень повреждения очень большая.

— Конечно, все зависит от степени поражения, стадии болезни, вызвавшей некроз, а также от возраста пациента. Одно дело, когда речь идет о молодом человеке, у которого восстановительных возможностей гораздо больше, и совсем другое дело, когда мы говорим о лицах в возрасте от 70 лет и старше. В пожилом возрасте чаще удаляют, чем в молодом. Но всегда бывают исключения, — уточнила Мескина.

К слову, не только пневмония может стать причиной развития некроза, но и другие инфекционные недуги, сообщила медик.

— Но, как правило, именно сепсис чаще всего приводит к развитию некроза с тяжелыми тромботическими нарушениями и нарушением циркуляции крови в периферических областях — руки, ноги, колени, — подчеркнула инфекционист.

Кстати, легче всего переносится некроз на коленях и даже поддается лечению, поскольку там лучше кровоснабжение. Но и там остаются рубцы после восстановления организма, добавила Мескина.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. В тот же день его подключили к аппарату ИВЛ. Затем спортсмена перевели в «Коммунарку». 12 января его состояние удалось стабилизировать, однако уже 13 января у спортсмена начался сепсис. Его тело стало синеть, в особенности ноги. На следующий день жена фигуриста Оксана Домнина рассказала, что состояние Костомарова остается стабильно тяжелым, он находился в медикаментозной коме.

18 января появилась информация об улучшении самочувствия Костомарова, спустя некоторое время он пришел в себя. Однако 7 февраля в СМИ стала появляться информация об ампутации у фигуриста стопы на левой ноге. Ряд изданий даже сообщил об ампутации обеих стоп. На фоне этого семья олимпийского чемпиона запретила близким людям и друзьям комментировать состояние его здоровья. По имеющимся данным, у спортсмена была поражена часть ноги, а также развились сепсис и некроз.

9 февраля СМИ сообщили, что у Костомарова после ампутации стоп прогрессирует некроз рук.